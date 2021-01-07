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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:44
ramaz Я так и сделал - 11% неплохой вариант.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:48
Investor_K про запас тоже вариант.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:07
Впали ставки
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wolt450
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:11
wolt450 Вы забыли указать, что упали ставки до 10% только на todobank,остальные остались без изменений.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:54
lloydbanksua написав:wolt450
Вы забыли указать, что упали ставки до 10% только на todobank,остальные остались без изменений.
Как это только на тодо? И на мега тоже упали. Накануне точно знаю что на год в баксе и евро были 3% годовых - сейчас светит только 2,75%. А через тодо валюта не оформляется насколько я помню. Так что 100% что упало не только Туду, а усЁ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:22
Flamingo ну в гривне на остальные депозиты (кроме тодо), ставки остались прежние - за валюту не скажу.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:56
lloydbanksua
Ну вы как бы писали на сообщение wolt450, а у него не было ни слова о том, что ставки упали именно на гривну. Он просто написал - Ставки упали - а они таки упали на вклады и в гривне (по вкладам тодо), а также в долларе и в евро (по вкладам в Меге). Так что ИМХО в его сообщении было написано вполне корректно потому что упали именно "СТАВКИ в банке". По разным вкладам. А не только ставки по гривне в Тодо. ИМХО в сравнении с его сообщением - Ваше выглядит менее корректным, ведь он писал о всех вкладах в банке, которые не ограничиваются только валютой UAH.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:22
Значит им деньги не нужны
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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