RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:44

ramaz Я так и сделал - 11% неплохой вариант.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:48

Investor_K про запас тоже вариант.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:07

Re: Мегабанк

Впали ставки
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:11

wolt450 Вы забыли указать, что упали ставки до 10% только на todobank,остальные остались без изменений.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:54

  lloydbanksua написав:wolt450 Вы забыли указать, что упали ставки до 10% только на todobank,остальные остались без изменений.

Как это только на тодо? И на мега тоже упали. Накануне точно знаю что на год в баксе и евро были 3% годовых - сейчас светит только 2,75%. А через тодо валюта не оформляется насколько я помню. Так что 100% что упало не только Туду, а усЁ :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5504
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:22

Flamingo ну в гривне на остальные депозиты (кроме тодо), ставки остались прежние - за валюту не скажу.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 22.04.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:56

lloydbanksua Ну вы как бы писали на сообщение wolt450, а у него не было ни слова о том, что ставки упали именно на гривну. Он просто написал - Ставки упали - а они таки упали на вклады и в гривне (по вкладам тодо), а также в долларе и в евро (по вкладам в Меге). Так что ИМХО в его сообщении было написано вполне корректно потому что упали именно "СТАВКИ в банке". По разным вкладам. А не только ставки по гривне в Тодо. ИМХО в сравнении с его сообщением - Ваше выглядит менее корректным, ведь он писал о всех вкладах в банке, которые не ограничиваются только валютой UAH. :wink:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5504
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:22

Значит им деньги не нужны
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6069
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, andreyiskra, anikola13, ingtrans, melkh, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3648)
08.01.2021 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.