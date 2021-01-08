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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:00

Re: Мегабанк

Adast написав:Вот смысл ложить в долларе под 2.5, если Конкорд предлагает 2.75 с возможностью досрочного?
Можно всегда в долл ОВГЗ, чистые 3.85%, а евро 2.75%.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:14

а ще в деяких старих добрих банчиках є старі "дерева" під 5-6% в доларі!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:20

Вы серьезно??
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:21

На счёт деньги в банк ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:29

  vadymbanker написав:
Adast написав:Вот смысл ложить в долларе под 2.5, если Конкорд предлагает 2.75 с возможностью досрочного?
Можно всегда в долл ОВГЗ, чистые 3.85%, а евро 2.75%.

Совет хороший, но я в этой теме ни в зуб ногой, надо разбираться с нуля.
Есть какие-то хорошие гайды, что бы и про подводные камни можно было узнать?
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:56

Re: Мегабанк

  Adast написав:подводные камни

пополнение естественно свифтом с их конскими тарифами вроде 35 долл за перевод
ну и мин сумма входа 50к , из того что я бегло видел
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:59

  greenozon написав:а ще в деяких старих добрих банчиках є старі "дерева" під 5-6% в доларі!

под 10% и под 8% в долларе знаю,
где под 5 - 6 незнаю
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:09

Это бред
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