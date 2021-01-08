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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:00
Adast написав:Вот смысл ложить в долларе под 2.5, если Конкорд предлагает 2.75 с возможностью досрочного?
Можно всегда в долл ОВГЗ, чистые 3.85%, а евро 2.75%.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:14
а ще в деяких старих добрих банчиках є старі "дерева" під 5-6% в доларі!
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greenozon
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:20
Вы серьезно??
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:21
На счёт деньги в банк ?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:29
vadymbanker написав:
Adast написав:Вот смысл ложить в долларе под 2.5, если Конкорд предлагает 2.75 с возможностью досрочного?
Можно всегда в долл ОВГЗ, чистые 3.85%, а евро 2.75%.
Совет хороший, но я в этой теме ни в зуб ногой, надо разбираться с нуля.
Есть какие-то хорошие гайды, что бы и про подводные камни можно было узнать?
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Adast
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:56
Adast написав:
подводные камни
пополнение естественно свифтом с их конскими тарифами вроде 35 долл за перевод
ну и мин сумма входа 50к , из того что я бегло видел
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:59
greenozon написав:
а ще в деяких старих добрих банчиках є старі "дерева" під 5-6% в доларі!
под 10% и под 8% в долларе знаю,
где под 5 - 6 незнаю
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:09
Это бред
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:44
Adast написав: vadymbanker написав:
Adast написав:Вот смысл ложить в долларе под 2.5, если Конкорд предлагает 2.75 с возможностью досрочного?
Можно всегда в долл ОВГЗ, чистые 3.85%, а евро 2.75%.
Совет хороший, но я в этой теме ни в зуб ногой, надо разбираться с нуля.
Есть какие-то хорошие гайды, что бы и про подводные камни можно было узнать?
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vadymbanker
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