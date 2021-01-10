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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47

Re: Мегабанк

  flysoulfly написав:в 2015-2016х

в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
КБ за открытие карты
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47

Re: Мегабанк

Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:50

  wtf написав:
  flysoulfly написав:в 2015-2016х

в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
відкрив на 3 під 4,5%)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06

  MASolomko написав:Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?

В Харькове платим по единой квитанции меги. Если нет судебных споров между поставщиками, то подводных камней нет. Если есть, ваши деньги могут уйти не тому поставщику, которому вы хотели заплатить. По крайней мере у нас так было с домофонами, когда гепа пытался их отжать в пользу комунальщиков :twisted:
Оплата наличкой по единой квитанции без комиса, картой меги тоже вроде без комиса. туду-шкой может будет 1% кешбэка :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

  MASolomko написав:Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?

Это изначально харьковская система, как и сам банк. Работает уже лет 10, может и больше. В Харькове очень популярна, как минимум, не меньше Привата и Ощада. Кроме онлайна ещё печатает и рассылает бумажные квитанции, по ним платит куча людей в специализированных кассах, которые есть на каждой станции метро. Я несколько лет пользуюсь онлайн, про него и расскажу (все релевантно для Харькова):
1. Реально удобно, подтягивает все счета от абсолютно всех поставщиков с суммой начислений и суммой долга / переплаты. Если меняется поставщик/реквизиты или появляется новая услуга, сами оперативно все меняют, ты об этом не паришься. Можно настроить уведомление и на почту приходит алерт о формировании новой квитанции, около 10 числа обычно.
2. На этапе платежа можешь вручную менять суммы или исключить какую-то услугу из оплаты. Интерфейс из-за длинной истории олдскульный, но вполне удобный как по мне.
3. Честный мсс 4900, попадающий под все акции с кешбеком.
Минусы:
1. Комиссия - 1% мин. 1.5 грн для Харькова и 1.85% мин 1.5 грн. для других городов. Можно оформить их карту и платить без комиссии + 1% кешбек, но я не оформлял. Не вижу смысла из-за 1 платежа в месяц.
2. Реально поставщику на счет попадает через 2-3 рабочих дня. Поэтому, об этом нужно помнить, если есть какие-то скидки за раннюю оплату
AVF
 
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