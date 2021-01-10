в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47
Re: Мегабанк
в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
КБ за открытие карты
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47
Re: Мегабанк
Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят
Какие минусы данного подхода?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:50
відкрив на 3 під 4,5%)
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06
В Харькове платим по единой квитанции меги. Если нет судебных споров между поставщиками, то подводных камней нет. Если есть, ваши деньги могут уйти не тому поставщику, которому вы хотели заплатить. По крайней мере у нас так было с домофонами, когда гепа пытался их отжать в пользу комунальщиков
Оплата наличкой по единой квитанции без комиса, картой меги тоже вроде без комиса. туду-шкой может будет 1% кешбэка
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21
Это изначально харьковская система, как и сам банк. Работает уже лет 10, может и больше. В Харькове очень популярна, как минимум, не меньше Привата и Ощада. Кроме онлайна ещё печатает и рассылает бумажные квитанции, по ним платит куча людей в специализированных кассах, которые есть на каждой станции метро. Я несколько лет пользуюсь онлайн, про него и расскажу (все релевантно для Харькова):
1. Реально удобно, подтягивает все счета от абсолютно всех поставщиков с суммой начислений и суммой долга / переплаты. Если меняется поставщик/реквизиты или появляется новая услуга, сами оперативно все меняют, ты об этом не паришься. Можно настроить уведомление и на почту приходит алерт о формировании новой квитанции, около 10 числа обычно.
2. На этапе платежа можешь вручную менять суммы или исключить какую-то услугу из оплаты. Интерфейс из-за длинной истории олдскульный, но вполне удобный как по мне.
3. Честный мсс 4900, попадающий под все акции с кешбеком.
Минусы:
1. Комиссия - 1% мин. 1.5 грн для Харькова и 1.85% мин 1.5 грн. для других городов. Можно оформить их карту и платить без комиссии + 1% кешбек, но я не оформлял. Не вижу смысла из-за 1 платежа в месяц.
2. Реально поставщику на счет попадает через 2-3 рабочих дня. Поэтому, об этом нужно помнить, если есть какие-то скидки за раннюю оплату
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Annet_, AVF, cohan, ingtrans, MASolomko, Rimlyanin1, stuermer01, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|