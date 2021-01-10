Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

MASolomko написав: Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.



Какие минусы данного подхода? Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят(клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.Какие минусы данного подхода?

Это изначально харьковская система, как и сам банк. Работает уже лет 10, может и больше. В Харькове очень популярна, как минимум, не меньше Привата и Ощада. Кроме онлайна ещё печатает и рассылает бумажную единую квитанцию, по ней платит куча людей в специализированных кассах, которые есть на каждой станции метро. Я несколько лет пользуюсь онлайн, про него и расскажу (все релевантно для Харькова):1. Реально удобно, подтягивает все счета от абсолютно всех поставщиков с суммой начислений и суммой долга / переплаты в одну квитанцию. Если меняется поставщик/реквизиты или появляется новая услуга, сами оперативно все меняют, ты об этом не паришься. Можно настроить уведомление и на почту приходит алерт о формировании новой квитанции, около 10 числа обычно.2. На этапе платежа можешь вручную менять суммы для любого поставщика или исключить какую-то услугу из оплаты. Интерфейс из-за длинной истории олдскульный, но вполне удобный как по мне.3. Честный мсс 4900, попадающий под все акции с кешбеком.Минусы:1. Комиссия - 1% мин. 1.5 грн для Харькова и 1.85% мин 1.5 грн. для других городов. Можно оформить их карту и платить без комиссии + 1% кешбек, но я не оформлял. Не вижу смысла из-за 1 платежа в месяц. Отдельно зимой плачу за газ в нексте, остальное у них, т.к. их комиссия в рынке.2. Реально поставщику на счет попадает через 2-3 рабочих дня. Поэтому, об этом нужно помнить, если есть какие-то скидки за раннюю оплату