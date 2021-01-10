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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47

Re: Мегабанк

  flysoulfly написав:в 2015-2016х

в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:47

Re: Мегабанк

Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:50

  wtf написав:
  flysoulfly написав:в 2015-2016х

в алле в 2020 был депо под 5% на 5 лет usd
вроде даже 5.5 для крупных сумм
но пополняется только первые 6 мес
відкрив на 3 під 4,5%)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:06

  MASolomko написав:Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?

В Харькове платим по единой квитанции меги. Если нет судебных споров между поставщиками, то подводных камней нет. Если есть, ваши деньги могут уйти не тому поставщику, которому вы хотели заплатить. По крайней мере у нас так было с домофонами, когда гепа пытался их отжать в пользу комунальщиков :twisted:
Оплата наличкой по единой квитанции без комиса, картой меги тоже вроде без комиса. туду-шкой может будет 1% кешбэка :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:21

  MASolomko написав:Оплаты коммунальных услуг моего города, Краматорск, хотят подключить к системе Мегабанка (клиент оплачивает услуги через транзитный счёт) и якобы тем самым комиссия оплаты сих услуг станет минимальной для плательщика.

Какие минусы данного подхода?

Это изначально харьковская система, как и сам банк. Работает уже лет 10, может и больше. В Харькове очень популярна, как минимум, не меньше Привата и Ощада. Кроме онлайна ещё печатает и рассылает бумажную единую квитанцию, по ней платит куча людей в специализированных кассах, которые есть на каждой станции метро. Я несколько лет пользуюсь онлайн, про него и расскажу (все релевантно для Харькова):
1. Реально удобно, подтягивает все счета от абсолютно всех поставщиков с суммой начислений и суммой долга / переплаты в одну квитанцию. Если меняется поставщик/реквизиты или появляется новая услуга, сами оперативно все меняют, ты об этом не паришься. Можно настроить уведомление и на почту приходит алерт о формировании новой квитанции, около 10 числа обычно.
2. На этапе платежа можешь вручную менять суммы для любого поставщика или исключить какую-то услугу из оплаты. Интерфейс из-за длинной истории олдскульный, но вполне удобный как по мне.
3. Честный мсс 4900, попадающий под все акции с кешбеком.
Минусы:
1. Комиссия - 1% мин. 1.5 грн для Харькова и 1.85% мин 1.5 грн. для других городов. Можно оформить их карту и платить без комиссии + 1% кешбек, но я не оформлял. Не вижу смысла из-за 1 платежа в месяц. Отдельно зимой плачу за газ в нексте, остальное у них, т.к. их комиссия в рынке.
2. Реально поставщику на счет попадает через 2-3 рабочих дня. Поэтому, об этом нужно помнить, если есть какие-то скидки за раннюю оплату
Востаннє редагувалось AVF в Пон 11 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:24

Re: Мегабанк

А платить напрямую поставщику это возможно, как мы платим сейчас?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30

  MASolomko написав:А платить напрямую поставщику это возможно, как мы платим сейчас?

Если правильно понял суть вопроса то нет. Платеж идёт на их транзитник, а они раскидывают сами. Проблем с этим никогда не было, кроме сроков, см. выше.
На всякий случай, уточню о комиссии. Она взимается один раз от всей суммы квитанции, т.е. зависит только от суммы платежа, количество поставщиков на это никак не влияет
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:55

карта ТОДО находка для оплаты коммуналки-даже если это один раз в месяц.
оплата по ерц - бесплатно с любых средств(кредит-дебит)+1% кэшбэка
плачу с кредитных тк % идут начиная с 3к-в течении месяца погашаю с карты др.банка -бесплатно(тянет и отправляет хорошо)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:13

  хуторянка написав:карта ТОДО находка для оплаты коммуналки-даже если это один раз в месяц.
оплата по ерц - бесплатно с любых средств(кредит-дебит)+1% кэшбэка
плачу с кредитных тк % идут начиная с 3к-в течении месяца погашаю с карты др.банка -бесплатно(тянет и отправляет хорошо)

Но в 10 раз меньше чем с ПУМБ-ясно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23

МЫ ВЫБИРАЕМ НАС ВЫБИРАЮТ

ukrprom2014
сори
забыла написать что это мое мнение а не реклама
имхо-по пумбе много телодвижений
ясно?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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