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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34
норм рейтинг із мат. апаратом і 25 параметрами (включно з паретрономікою від НБУ)https://youcontrol.com.ua/contractor/fi ... thod-bank/
вам відомий кращий? (не по оцінках простолюдей на вулиці)
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Додано: Вів 26 січ, 2021 23:59
А ведь всего делов - добавить поддержку работы с депозитами в приложение todobank...
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