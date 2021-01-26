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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34

  cohan написав:
  greenozon написав:Банк віднесли в категорію сміттєвого рейтингу
будьте обрежні

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ic-377716/


рейтинг знатный, Идея на 6м месте :D :D


норм рейтинг із мат. апаратом і 25 параметрами (включно з паретрономікою від НБУ)
https://youcontrol.com.ua/contractor/fi ... thod-bank/

вам відомий кращий? (не по оцінках простолюдей на вулиці)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:59

А ведь всего делов - добавить поддержку работы с депозитами в приложение todobank...
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:56

  vollena71 написав:Несколько лет назад у них были депозиты с возможностью частичного снятия до 20% депо.

Весьма привлекательная была фишка. Особенно для теперешних реалий неразрывных вкладов. Советовал бы банку её вернуть, клиенты оценят.
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