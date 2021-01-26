velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.
Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед
Мне вчера позвонили и сказали: "Я решила на уровне председателя правления... Разрываем этот депозит и тогда можно будет переложить на тот, что надо было". "Без потери процентов разрываем?" - "Нет, с потерей" - "Спасибо, не надо" Я быстро подсчитал, что на такой "услуге" я больше потеряю, чем получу. Смысл уже дергаться? Ну, теперь буду молиться за Мегабанк, чтобы до декабря с ним ничего не случилось А если серьезно, я верю в этот банк, он и не из таких передряг выходил. Да, конечно, с Суботиным не все так просто. Но... посмотрим.
velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.
Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед
Пока ни разу на мне не ошибались, может потому что знают, что я всегда требую выписку. По опыту в других банках никогда не было проблемы изменить документ в тот же день. А вот когда день уже закрыт, то да ничего не поделаешь, поэтому та операционистка и предлагала ему компенсацию.
Ну, так и на мне за несколько лет ни разу не ошибались. Это первый, но существенный Ладно, буду впредь внимательней. А то вообще - приходил без старых договоров (которые пополнял), тыкал наугад (сюда кладем) и все такое.
Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?
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