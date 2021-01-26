velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.
Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед
Мне вчера позвонили и сказали: "Я решила на уровне председателя правления... Разрываем этот депозит и тогда можно будет переложить на тот, что надо было". "Без потери процентов разрываем?" - "Нет, с потерей" - "Спасибо, не надо" Я быстро подсчитал, что на такой "услуге" я больше потеряю, чем получу. Смысл уже дергаться? Ну, теперь буду молиться за Мегабанк, чтобы до декабря с ним ничего не случилось А если серьезно, я верю в этот банк, он и не из таких передряг выходил. Да, конечно, с Суботиным не все так просто. Но... посмотрим.
velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.
Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед
Пока ни разу на мне не ошибались, может потому что знают, что я всегда требую выписку. По опыту в других банках никогда не было проблемы изменить документ в тот же день. А вот когда день уже закрыт, то да ничего не поделаешь, поэтому та операционистка и предлагала ему компенсацию.
Ну, так и на мне за несколько лет ни разу не ошибались. Это первый, но существенный Ладно, буду впредь внимательней. А то вообще - приходил без старых договоров (которые пополнял), тыкал наугад (сюда кладем) и все такое.
Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?
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Мега мегою, але мене особисто дивує те, що Бєлочка раптово вистрибнула з останньої сходинки аж у категорію С. Мій рейнтинг кандидатів на виліт: Бєлочка, Клірдім, Форвард. Мегу поставив б на 4 сходинку.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
вам відомий кращий? (не по оцінках простолюдей на вулиці)
ну зачем лучший, мы же тут все а) взрослые б) о деньгах, поэтому нас фразой
із мат. апаратом і 25 параметрами
в оману не введеш, як то кажуть "дурных нэма" - стара украинська приказка
открываем статью, читаем:
Падіння Місто Банк було менш передбачуваним — за індексом Bank FinScore банк належав до кращої категорії "С" (потрібна особлива увага).
открываем рейтинг, видим: Идея на 6м месте (это та, которую покупать недавно отказались)
закрываем - с рейтингом "усьо ясно"
тот же Минфиновский понадежнее будет, это, кстати, частая проблема начинающих математиков - оторванность от жизни, Юконтролу еще учиться и учиться, хоть бы методики рейтинговых агентств взяли, но там, конечно, де-факто аудит банка проводится перед выставлением рейтинга
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У меня есть вопрос теоретического характера: В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?