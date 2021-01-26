Додано: Сер 27 січ, 2021 07:50

Flamingo написав: velvet написав: Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита. Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.

Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед

Мне вчера позвонили и сказали: "Я решила на уровне председателя правления... Разрываем этот депозит и тогда можно будет переложить на тот, что надо было". "Без потери процентов разрываем?" - "Нет, с потерей" - "Спасибо, не надо"Я быстро подсчитал, что на такой "услуге" я больше потеряю, чем получу. Смысл уже дергаться?Ну, теперь буду молиться за Мегабанк, чтобы до декабря с ним ничего не случилосьА если серьезно, я верю в этот банк, он и не из таких передряг выходил.Да, конечно, с Суботиным не все так просто. Но... посмотрим.