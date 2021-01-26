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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34

  cohan написав:
  greenozon написав:Банк віднесли в категорію сміттєвого рейтингу
будьте обрежні

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ic-377716/


рейтинг знатный, Идея на 6м месте :D :D


норм рейтинг із мат. апаратом і 25 параметрами (включно з паретрономікою від НБУ)
https://youcontrol.com.ua/contractor/fi ... thod-bank/

вам відомий кращий? (не по оцінках простолюдей на вулиці)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:59

А ведь всего делов - добавить поддержку работы с депозитами в приложение todobank...
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:56

  vollena71 написав:Несколько лет назад у них были депозиты с возможностью частичного снятия до 20% депо.

Весьма привлекательная была фишка. Особенно для теперешних реалий неразрывных вкладов. Советовал бы банку её вернуть, клиенты оценят.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 07:50

  Flamingo написав:
  velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.

Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед

Мне вчера позвонили и сказали: "Я решила на уровне председателя правления... Разрываем этот депозит и тогда можно будет переложить на тот, что надо было". "Без потери процентов разрываем?" - "Нет, с потерей" - "Спасибо, не надо"
Я быстро подсчитал, что на такой "услуге" я больше потеряю, чем получу. Смысл уже дергаться?
Ну, теперь буду молиться за Мегабанк, чтобы до декабря с ним ничего не случилось :)
А если серьезно, я верю в этот банк, он и не из таких передряг выходил.
Да, конечно, с Суботиным не все так просто. Но... посмотрим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 07:53

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  velvet написав:Просите своего операциониста, чтобы после пополнения сразу печатала выписку по счёту депозита за этот день и всё проконтролируете сразу. Я всегда в Меге требую такую выписку, т.к. у них нет в интернетбанкинге депозитов, поэтому нужно контролировать сам факт проведения по счёту пополнения депозита.

Попросить то выписку можно, но ИМХО она ничего не решит. Ведь в выписке уже будет фактически проведенная операция. А откатить ее очень не легко (скорее всего надо выходить на уровень головного банка), а если вдруг был еще и задействован счет 1001 "касса", то скорее всего и невозможно. Поэтому операционисту проще со своих отдать разницу в % - чем быть лишенным всех премиальных на год вперед

Пока ни разу на мне не ошибались, может потому что знают, что я всегда требую выписку. По опыту в других банках никогда не было проблемы изменить документ в тот же день. А вот когда день уже закрыт, то да ничего не поделаешь, поэтому та операционистка и предлагала ему компенсацию.

Ну, так и на мне за несколько лет ни разу не ошибались. Это первый, но существенный :)
Ладно, буду впредь внимательней. А то вообще - приходил без старых договоров (которые пополнял), тыкал наугад (сюда кладем) и все такое.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:00

Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:15

Мега мегою, але мене особисто дивує те, що Бєлочка раптово вистрибнула з останньої сходинки аж у категорію С. Мій рейнтинг кандидатів на виліт: Бєлочка, Клірдім, Форвард. Мегу поставив б на 4 сходинку. :oops:
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:11

  greenozon написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:Банк віднесли в категорію сміттєвого рейтингу
будьте обрежні

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ic-377716/


рейтинг знатный, Идея на 6м месте :D :D


норм рейтинг із мат. апаратом і 25 параметрами (включно з паретрономікою від НБУ)
https://youcontrol.com.ua/contractor/fi ... thod-bank/

вам відомий кращий? (не по оцінках простолюдей на вулиці)


ну зачем лучший, мы же тут все а) взрослые б) о деньгах, поэтому нас фразой
із мат. апаратом і 25 параметрами

в оману не введеш, як то кажуть "дурных нэма" - стара украинська приказка

открываем статью, читаем:
Падіння Місто Банк було менш передбачуваним — за індексом Bank FinScore банк належав до кращої категорії "С" (потрібна особлива увага).

открываем рейтинг, видим: Идея на 6м месте (это та, которую покупать недавно отказались)

закрываем - с рейтингом "усьо ясно"

тот же Минфиновский понадежнее будет,
это, кстати, частая проблема начинающих математиков - оторванность от жизни, Юконтролу еще учиться и учиться, хоть бы методики рейтинговых агентств взяли, но там, конечно, де-факто аудит банка проводится перед выставлением рейтинга
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:23

Рейтинг мінфіну більш адеватний...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:54

У меня есть вопрос теоретического характера:
В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?
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