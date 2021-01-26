по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка
но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58
по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка
но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок
Додано: Сер 27 січ, 2021 17:06
Банку вигода шо карта юзається.
В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.
АІ не впливає на звітність.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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