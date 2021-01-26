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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58

  Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера:
В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?


по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка
но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:06

  Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера:
В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?

Банку вигода шо карта юзається.
В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.
АІ не впливає на звітність.
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