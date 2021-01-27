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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 367368369370 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 173 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 48 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 31 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 32% 56 Всього голосів : 173 Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58 Adast написав: У меня есть вопрос теоретического характера:

В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка? У меня есть вопрос теоретического характера:В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?



по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка

но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банкано стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок cohan Повідомлень: 789 З нами з: 27.09.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 66 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 17:06 Adast написав: У меня есть вопрос теоретического характера:

В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка? У меня есть вопрос теоретического характера:В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?

Банку вигода шо карта юзається.

В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.

АІ не впливає на звітність. Банку вигода шо карта юзається.В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.АІ не впливає на звітність. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 36054 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 18:01 Квесторе_поверніться написав: Банку вигода шо карта юзається.

В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.

АІ не впливає на звітність. Банку вигода шо карта юзається.В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.АІ не впливає на звітність.



Так как не влияет и ні росте ні падає? Звітність она ж на дату. Все что минус был на тот момент как бы кредитный портфель. Разве нет? Так как не влияет и ні росте ні падає? Звітність она ж на дату. Все что минус был на тот момент как бы кредитный портфель. Разве нет? Aps

Повідомлень: 3376 З нами з: 24.06.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:18 Квесторе_поверніться написав: Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить? , дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?

Вы невнимательно читаете. Мне предложили разорвать сумму, положенную операционистом до декабря... и положить ее до марта Я посчитал, что теряю больше, чем выиграю. Математику разрешите не писать, можете посчитать сами: исходный депозит по 3,05%, целевой (до марта) под 3,80%, пролежала сумма 36 дней.

Нет, пока чуточку ниже Фонда Перед этим было больше, в декабре излишек забрал. Вы невнимательно читаете. Мне предложили разорвать сумму, положенную операционистом до декабря... и положить ее до мартаЯ посчитал, что теряю больше, чем выиграю. Математику разрешите не писать, можете посчитать сами: исходный депозит по 3,05%, целевой (до марта) под 3,80%, пролежала сумма 36 дней.Нет, пока чуточку ниже ФондаПеред этим было больше, в декабре излишек забрал. Искатель Повідомлень: 4348 З нами з: 22.02.16 Подякував: 653 раз. Подякували: 2653 раз. Профіль 4 4 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 367368369370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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