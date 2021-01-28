Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера: В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?
по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок
Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера: В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?
Банку вигода шо карта юзається. В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає. АІ не впливає на звітність.
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Квесторе_поверніться написав:Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?
Вы невнимательно читаете. Мне предложили разорвать сумму, положенную операционистом до декабря... и положить ее до марта Я посчитал, что теряю больше, чем выиграю. Математику разрешите не писать, можете посчитать сами: исходный депозит по 3,05%, целевой (до марта) под 3,80%, пролежала сумма 36 дней. Нет, пока чуточку ниже Фонда Перед этим было больше, в декабре излишек забрал.