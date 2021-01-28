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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
56
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58

  Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера:
В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?


по моему дилетантскому мнению небольшую выгоду приносит, в разрезе клиентов пользующихся услугами, типа актив банка
но стоит свинорылу просрочить - опять же, по ему мнению, вред для рейтинга будет выше на порядок
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:06

  Adast написав:У меня есть вопрос теоретического характера:
В разрезе рейтинга стабильности банка, даже типичный свинорыл, который никогда не вылезает из льготного периода приносит банку выгоду в виде регулярно погашаемых кредитов? Или это никак не влияет на отчётность банка?

Банку вигода шо карта юзається.
В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.
АІ не впливає на звітність.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:01

  Квесторе_поверніться написав:Банку вигода шо карта юзається.
В середньому від цього кредитний портфель ні росте ні падає.
АІ не впливає на звітність.


Так как не влияет и ні росте ні падає? Звітність она ж на дату. Все что минус был на тот момент как бы кредитный портфель. Разве нет?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:18

  Квесторе_поверніться написав:Искатель, дійсно набагато більше Фонда сюди занесли шо втрата менше 1% за 2 місяці щось важить?

Вы невнимательно читаете. Мне предложили разорвать сумму, положенную операционистом до декабря... и положить ее до марта :) Я посчитал, что теряю больше, чем выиграю. Математику разрешите не писать, можете посчитать сами: исходный депозит по 3,05%, целевой (до марта) под 3,80%, пролежала сумма 36 дней.
Нет, пока чуточку ниже Фонда :) Перед этим было больше, в декабре излишек забрал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:00

Повідомлення для користувачів todobank

З 07.02.2021 р. зняття готівки в банкоматах та POS-терміналах банку до 200 000,00 грн. протягом календарного місяця не тарифікується. Більше 200 000,00 грн. – тарифікується 0,5% від суми.

https://www.megabank.ua/ua/news/news05012021
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:39

  klug написав:
Повідомлення для користувачів todobank

З 07.02.2021 р. зняття готівки в банкоматах та POS-терміналах банку до 200 000,00 грн. протягом календарного місяця не тарифікується. Більше 200 000,00 грн. – тарифікується 0,5% від суми.

https://www.megabank.ua/ua/news/news05012021

Изменения условий должны за 30 дней сообщать.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:57

  klug написав:
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З 07.02.2021 р. зняття готівки в банкоматах та POS-терміналах банку до 200 000,00 грн. протягом календарного місяця не тарифікується. Більше 200 000,00 грн. – тарифікується 0,5% від суми.

https://www.megabank.ua/ua/news/news05012021


и тут покращення, хорошо хоть депозитчиков учли
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 02:29

Re: Мегабанк

Панове, за веткой не следил давно. Как себя чувствует банчик? Хочу евро под фонд (примерно 6К) положить на год под 3.1% - Швидкий Відсоток++
Шо там по фин показателям? шо с владельцем банчика?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:49

  Andey написав:Панове, за веткой не следил давно. Как себя чувствует банчик? Хочу евро под фонд (примерно 6К) положить на год под 3.1% - Швидкий Відсоток++
Шо там по фин показателям? шо с владельцем банчика?


волнисто
с одной стороны - держат на плаву, с другой - показатели не очень, может быть что угодно, пока конфиг в Харькове не определится, склоняться ни в одну из сторон не получается

я бы не ложил, максимум 3 и 3 через полгода если очень хочется, а лучше фонд в грн
cohan
 
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