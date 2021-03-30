freelanc Оплатил пробную сотку в изипей, "тодо" есть в выборе банков, далее по номеру карты, и далее ввести номер телефона. Пришла смс через минуту. Была надпись, что сумма от 20 с чем-то кило грн с регистрацией, мне это было не интересно, не помню точно сумму. Комиссия 0.
todo-банка знову щось мухлює. На сайті новина від 15.03.2021, про зміни у тарифах від 19.03.2021 при цьому, документ з тарифами з новини не відкривається, на сайті todo остання версія тарифів ві 01.03.2021. Отже, не ясно, що за зміни і чи набрали вони чинності.
Присылают из отделения Харьков ул.Сумская,39 рассылку о предложением Карты для расчетов по коммунальным платежам. При обращении в отделение программа не работает . Обещают перезвонить когда заработает программа / уже второй день/ . Такое впечатление что банк борется на за клиентов а с клиентами