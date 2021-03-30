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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
55
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:35

freelanc Оплатил пробную сотку в изипей, "тодо" есть в выборе банков, далее по номеру карты, и далее ввести номер телефона. Пришла смс через минуту. Была надпись, что сумма от 20 с чем-то кило грн с регистрацией, мне это было не интересно, не помню точно сумму. Комиссия 0.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:50

Дайджест новин:
на ранок 28 березня 2021 р. заплановані роботи з оновлення програмного забезпечення банку, які тимчасово вплинуть на працездатність платіжних карт банку та sms-оповіщення:
  • з 07:30 до 08:30 можливі перебої з sms-інформуванням за операціями, здійсненими за допомогою платіжних карт банку;
  • з 08:00 до 08:15 буде призупинена авторизація за картками банку.

https://www.megabank.ua/ua/news/news26032021

Промокод на покупки у Аптеці 9-1-1 до кінця березня: https://www.megabank.ua/ua/news/911_march

todo-банка знову щось мухлює. На сайті новина від 15.03.2021, про зміни у тарифах від 19.03.2021 при цьому, документ з тарифами з новини не відкривається, на сайті todo остання версія тарифів ві 01.03.2021. Отже, не ясно, що за зміни і чи набрали вони чинності.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 23:54

На какие операции насчитывается кешбек? Есть ли исключения? Где почитать? В какие сроки начисляют кешбек?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 00:19

  anikola13 написав:На какие операции насчитывается кешбек? Есть ли исключения? Где почитать? В какие сроки начисляют кешбек?

viewtopic.php?p=5104267#p5104267
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 10:27

Присылают из отделения Харьков ул.Сумская,39 рассылку о предложением Карты для расчетов по коммунальным платежам. При обращении в отделение программа не работает . Обещают перезвонить когда заработает программа / уже второй день/ . Такое впечатление что банк борется на за клиентов а с клиентами
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:37

Как себя банка чувствует - хочу на пару месяцев заплыть за буйки, стОит рисковать или данунах??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:20

Re: Мегабанк

не знаю как в финансовом, но в техническом плане, как для себя, стабильно :mrgreen:

фото - Akirich
Зображення
Kalgan
 
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