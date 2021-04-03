Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 бер, 2021 11:35
freelanc Оплатил пробную сотку в изипей, "тодо" есть в выборе банков, далее по номеру карты, и далее ввести номер телефона. Пришла смс через минуту. Была надпись, что сумма от 20 с чем-то кило грн с регистрацией, мне это было не интересно, не помню точно сумму. Комиссия 0.
aalexz
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:50
Дайджест новин:
на ранок 28 березня 2021 р. заплановані роботи з оновлення програмного забезпечення банку, які тимчасово вплинуть на працездатність платіжних карт банку та sms-оповіщення:
з 07:30 до 08:30 можливі перебої з sms-інформуванням за операціями, здійсненими за допомогою платіжних карт банку; з 08:00 до 08:15 буде призупинена авторизація за картками банку. https://www.megabank.ua/ua/news/news26032021
Промокод на покупки у Аптеці 9-1-1 до кінця березня:
https://www.megabank.ua/ua/news/911_march
todo-банка знову щось мухлює. На сайті
новина
від 15.03.2021, про зміни у тарифах від 19.03.2021 при цьому, документ з тарифами з новини не відкривається, на сайті todo остання
версія
тарифів ві 01.03.2021. Отже, не ясно, що за зміни і чи набрали вони чинності.
klug
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 23:54
На какие операции насчитывается кешбек? Есть ли исключения? Где почитать? В какие сроки начисляют кешбек?
anikola13
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Додано: Суб 27 бер, 2021 00:19
anikola13 написав:
На какие операции насчитывается кешбек? Есть ли исключения? Где почитать? В какие сроки начисляют кешбек?
viewtopic.php?p=5104267#p5104267
klug
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Додано: Вів 30 бер, 2021 10:27
Присылают из отделения Харьков ул.Сумская,39 рассылку о предложением Карты для расчетов по коммунальным платежам. При обращении в отделение программа не работает . Обещают перезвонить когда заработает программа / уже второй день/ . Такое впечатление что банк борется на за клиентов а с клиентами
Vadim1212
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:37
Как себя банка чувствует - хочу на пару месяцев заплыть за буйки, стОит рисковать или данунах??!
asti
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:20
не знаю как в финансовом, но в техническом плане, как для себя, стабильно
фото - Akirich
Kalgan
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Додано: Сер 31 бер, 2021 12:00
Kalgan написав:
не знаю как в финансовом, но в техническом плане, как для себя, стабильно
фото - Akirich
свет МВФ (с)
cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:06
Який наразі фінансовий стан банки в частині повернення депозитів?
Investor_K
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Додано: Нед 04 кві, 2021 12:45
Пока что всё возвращают.
Проценты платят//)
asti
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