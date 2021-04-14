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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40

Re: Мегабанк

Підняли ставки на 0.5% у всіх валютах на рік
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:35

Re: Мегабанк

Коллеги, а что это за комиссия появилась при переводах в Тодо между картами третьих банков? Когда это ввели?
Andrew75
 
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  #<1 ... 377378379380
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