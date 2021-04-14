|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40
Re: Мегабанк
Підняли ставки на 0.5% у всіх валютах на рік
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:35
Re: Мегабанк
Коллеги, а что это за комиссия появилась при переводах в Тодо между картами третьих банков? Когда это ввели?
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|