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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40
Підняли ставки на 0.5% у всіх валютах на рік
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wolt450
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:35
Коллеги, а что это за комиссия появилась при переводах в Тодо между картами третьих банков? Когда это ввели?
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Andrew75
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:55
Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
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хуторянка
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:38
хуторянка написав:Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую
я бы сказал - всегда так было, но, видимо Andrew75
, помнит, что не всегда
тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискатьhttps://todobank.ua/ru/tariffs.php
но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка
как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри
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cohan
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:22
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хуторянка
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:59
cohan написав: хуторянка написав:Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую
я бы сказал - всегда так было, но, видимо Andrew75
, помнит, что не всегда
тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискатьhttps://todobank.ua/ru/tariffs.php
но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка
как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри
Раньше можно было, к примеру, с Конкорда на Альфу Тодобанком перевести бесплатно, а теперь рисует комиссию.
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Andrew75
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