Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40
Підняли ставки на 0.5% у всіх валютах на рік
wolt450
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:35
Коллеги, а что это за комиссия появилась при переводах в Тодо между картами третьих банков? Когда это ввели?
Andrew75
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:55
Andrew75 ху из - карты третьих банков ?
хуторянка
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:38
хуторянка написав: Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую
я бы сказал - всегда так было, но, видимо
Andrew75
, помнит, что не всегда
тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискать
https://todobank.ua/ru/tariffs.php
но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка
как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри
cohan
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:22
хуторянка
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:59
cohan написав: хуторянка написав: Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую
я бы сказал - всегда так было, но, видимо
Andrew75
, помнит, что не всегда
тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискать
https://todobank.ua/ru/tariffs.php
но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка
как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри
Раньше можно было, к примеру, с Конкорда на Альфу Тодобанком перевести бесплатно, а теперь рисует комиссию.
Andrew75
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Додано: Сер 21 кві, 2021 01:52
Шок! Сенсація! Усього за рік після запуску найкращий необанк 2020-го року у новому оновленні навчився відображати операції за картковим рахунком, як от: поповнення СЕП або виплата відсотків. Думаю, що ця абсолютно унікальна фішка дасть йому зібрати усі премії також і у 2021-му році.
klug
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:53
klug написав:
необанк
Хіба нео це Мега?
Квесторе_поверніться
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