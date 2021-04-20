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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:40

Re: Мегабанк

Підняли ставки на 0.5% у всіх валютах на рік
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:35

Re: Мегабанк

Коллеги, а что это за комиссия появилась при переводах в Тодо между картами третьих банков? Когда это ввели?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:55

Andrew75
ху из - карты третьих банков ?
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:38

  хуторянка написав:Andrew75
ху из - карты третьих банков ?


ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую

я бы сказал - всегда так было, но, видимо Andrew75, помнит, что не всегда

тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискать
https://todobank.ua/ru/tariffs.php

но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка

как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:22

cohan
https://youtu.be/zk8OYh39yrA
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:59

  cohan написав:
  хуторянка написав:Andrew75
ху из - карты третьих банков ?


ну мимо тудукарты, в приложухе можно выбрать с какой карты на какую

я бы сказал - всегда так было, но, видимо Andrew75, помнит, что не всегда

тут вверху есть выпадающий список тарифов и можно поискать
https://todobank.ua/ru/tariffs.php

но, как понимаю, перевод мимо карты - к карте, и следовательно, к тарифам не относится, и являет собой просто интерфейс к такому сервису на сайте банка

как давным давно было - переводить моэно на сайте и он платный, но(!) если участвовала карта Меги - депозитка - становился фри

Раньше можно было, к примеру, с Конкорда на Альфу Тодобанком перевести бесплатно, а теперь рисует комиссию.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 01:52

Шок! Сенсація! Усього за рік після запуску найкращий необанк 2020-го року у новому оновленні навчився відображати операції за картковим рахунком, як от: поповнення СЕП або виплата відсотків. Думаю, що ця абсолютно унікальна фішка дасть йому зібрати усі премії також і у 2021-му році.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:53

Re: Мегабанк

  klug написав:необанк

Хіба нео це Мега?
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