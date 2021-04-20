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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18
Квесторе_поверніться написав:
...а нео збивав з пантелику.
Необанк как категория, а не название приложения Конкорда
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vollena71
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