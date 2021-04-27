Необанк как категория, а не название приложения Конкорда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:18
Додано: Вів 27 кві, 2021 08:55
Re: Мегабанк
Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Всё это упадёт же 11 мая (в первый рабочий день) и за 10 мая начислят проценты?
Пару центов будет не хватать, до минимальной купюры. Что лучше докупить через приложение todobank до требуемого номинала (с учётом оплаты 1 % за конвертацию) или остатки, которые не получится забрать в валюте, стоит забрать в гривне?
Сколько по времени идёт проводка по счёту при пополнении карты через приложение todobank?
Додано: Вів 27 кві, 2021 14:56
MASolomko
Щось це все не дуже схоже на Мегу. Депо тут традиційно з автопролонгацією, яку неможливо відмінити "програмно". У відділенні часом пропонують наперед написати заяву на розірвання депо, яку вони потім обробляють "руками". Але перед датою розірвання необхідно телефонувати до відділення і нагадувати, бо з часом заяви "губляться" особливо, якщо депо відкрито на тривалий строк. Тому, числа 7-го Вам краще зателефонувати до відділенні і про себе нагадати, а тако уточнити питання про строки виплати і відсотки.
Призовий необанк (todobank) на даний момент не має функціоналу обміну валют та не випускає валютні картки (хоча рахунки відкриває, але їх ніде не видно). Якщо Вам при таких вхідних даних все ж вдасться обміняти тут валюту онлайн, то обов'язково розкажіть як.
Додано: Вів 27 кві, 2021 17:07
Додано: Вів 27 кві, 2021 20:47
Re: Мегабанк
З моменту оформлення платіжної картки для виплати % я підписав заяву, щоб по закінченні депозиту його тіло перерахували на картку (так вони називають скасування автопролонгації).
Телефонував у цьому місяці в контакт-центр, там не бачать відмову від пролонгації депозиту. Зателефонував у відділення, перевірили й заспокоїли, заяву бачать.
До цього застосунку додав цю депозитну картку у валюті — можу бачити баланс, формувати виписку тощо.
Скоріше за можу її поповнювати через застосунок. =]
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:41
Todo
Товариші потрібна допомога,
Чи віроно Кал банку говоре що щоб порахувався пільговий період по КК то потрібно в кінці міс. загасити всю заборгованість по картці, для прикладу на карті 50 кред ліму в березні використав 100 грн , а в квітні 49900 грн, кал наполяга що вже в цьому ж квітні потрібно загасити 50тис ліміту , це правда?
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