Ничего не понял.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 19:20
Додано: Сер 28 кві, 2021 20:23
Улыбнуло-стебется что Вы такой предусмотрительный
Пох-новость не вызвала интереса
Деньги ходят-видимо кинула по р2р
Бумага-есть депо в гривне
Пс-могу ошибаться
Додано: Сер 28 кві, 2021 22:17
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