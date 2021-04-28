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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:20

  хуторянка написав:Investor_K
улыбнуло :mrgreen:
пох
деньги ходят
а бумагу бумагой отдадут :D

Ничего не понял.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:23

Улыбнуло-стебется что Вы такой предусмотрительный
Пох-новость не вызвала интереса
Деньги ходят-видимо кинула по р2р
Бумага-есть депо в гривне
Пс-могу ошибаться
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:17

  NO PASARAN написав:Улыбнуло-стебется что Вы такой предусмотрительный

Да и депо в валюте предусмотрительно ни у кого не останется. :mrgreen:
ruvex
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