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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:40
Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают!
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asti
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:47
Добрый вечер. А как с открытием карты Тодобанк сейчас? Кто то недавно открывал, что требуется, нужно ли дополнительно открыть депозит? И как с начислением кешбека за коммуналку, начисляют?
Думаю открыть карту, интесуют эти моменты.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:49
asti написав:
Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают!
Немає надійних позичальників.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 21:28
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают!
Немає надійних позичальників.
Так их и раньше не было, а депозитчикам надо было в 2 раза больше платить!
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asti
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 21:39
cohan написав:
в рамках идущего политторга осенних выборов
А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 23:43
lubopytnaya написав: cohan написав:
в рамках идущего политторга осенних выборов
А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?
Адольфович відправився на концерт кобзона, на осінь запланований кастинг ненудного обличчя Терехова. Хоча до логічної конструкції ололітика є питання.
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klug
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Додано: Суб 01 тра, 2021 01:16
lubopytnaya написав: cohan написав:
в рамках идущего политторга осенних выборов
А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?
Мэра Харькова
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vollena71
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Додано: Суб 01 тра, 2021 12:10
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. А как с открытием карты Тодобанк сейчас? Кто то недавно открывал, что требуется, нужно ли дополнительно открыть депозит? И как с начислением кешбека за коммуналку, начисляют?
Думаю открыть карту, интесуют эти моменты.
Открывают. Депо от 1000 грн (но можна попробовать через рефку, с бесплатной доставкой. У меня, в профиле можно взять). 1% дают кешбека, на любую трату.
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jay2004
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:25
jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
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_PORT_UA
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:27
_PORT_UA написав:jay2004
,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.
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jay2004
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