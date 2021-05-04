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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 18:40

Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают! ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:47

Re: Мегабанк

Добрый вечер. А как с открытием карты Тодобанк сейчас? Кто то недавно открывал, что требуется, нужно ли дополнительно открыть депозит? И как с начислением кешбека за коммуналку, начисляют?
Думаю открыть карту, интесуют эти моменты.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:49

  asti написав:Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают! ;)

Немає надійних позичальників.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 21:28

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Думаю, пока у властей не дойдут руки до Турбоатома банку ничего серьезного не угрожает. Ведь на самом деле для банков сейчас золотое время: проценты по депозитам упали ниже плинтуса, а по кредитам нет. Живи и радуйся, в смысле коси бабло пока дают! ;)
Немає надійних позичальників.
Так их и раньше не было, а депозитчикам надо было в 2 раза больше платить!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 21:39

  cohan написав: в рамках идущего политторга осенних выборов

А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 23:43

  lubopytnaya написав:
  cohan написав: в рамках идущего политторга осенних выборов

А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?

Адольфович відправився на концерт кобзона, на осінь запланований кастинг ненудного обличчя Терехова. Хоча до логічної конструкції ололітика є питання.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 01:16

  lubopytnaya написав:
  cohan написав: в рамках идущего политторга осенних выборов

А какие осенние выборы?
Кого опять выбирают?

Мэра Харькова
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:10

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. А как с открытием карты Тодобанк сейчас? Кто то недавно открывал, что требуется, нужно ли дополнительно открыть депозит? И как с начислением кешбека за коммуналку, начисляют?
Думаю открыть карту, интесуют эти моменты.


Открывают. Депо от 1000 грн (но можна попробовать через рефку, с бесплатной доставкой. У меня, в профиле можно взять). 1% дают кешбека, на любую трату.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:25

jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:27

  _PORT_UA написав:jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?


Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.
jay2004
 
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