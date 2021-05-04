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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:43

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?


Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.

Всі, та не всі Мегабанк
klug
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 381382383384
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