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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:43
jay2004 написав: _PORT_UA написав:jay2004
,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.
Всі, та не всі Мегабанк
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