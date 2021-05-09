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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:43
jay2004 написав: _PORT_UA написав:jay2004
,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.
Всі, та не всі Мегабанк
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Додано: Чет 06 тра, 2021 00:10
jay2004 написав: _PORT_UA написав:jay2004
,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?
Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.
комуналь и мобилы в "все" не входят, может и еще что не входит, так что галимый маркетинг (с)
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Додано: Чет 06 тра, 2021 12:08
Скажу одно, деньги проводят на третий день, да по Закону, но всё же сейчас никто три дня не проводит платёж. Явно с ликвидностью есть проблемы.
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vadymbanker
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Додано: Чет 06 тра, 2021 15:28
спасиьбо форуму, написал заяву на отмену пролонгации
пссмотрим как отменят
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Додано: Суб 08 тра, 2021 07:25
vadymbanker написав:
Скажу одно, деньги проводят на третий день, да по Закону, но всё же сейчас никто три дня не проводит платёж. Явно с ликвидностью есть проблемы.
...или с рабочими руками
(принтеры еще грохочут в отд-нии
)
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хуторянка
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Додано: Нед 09 тра, 2021 17:01
vadymbanker написав:
Скажу одно, деньги проводят на третий день....
А можно с этого места чуть подробнее?
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4x4
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Додано: Нед 09 тра, 2021 17:43
viewtopic.php?p=4770602#p4770602
4x4 написав: vadymbanker написав:
Скажу одно, деньги проводят на третий день....
А можно с этого места чуть подробнее?
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klug
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Додано: Нед 09 тра, 2021 23:14
klug написав:
viewtopic.php?p=4770602#p4770602
4x4 написав: vadymbanker написав:
Скажу одно, деньги проводят на третий день....
А можно с этого места чуть подробнее?
Факт есть фактом. Платежи проводят на третий день.
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vadymbanker
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Додано: Пон 10 тра, 2021 02:58
vadymbanker написав:Факт есть фактом
. Платежи проводят на третий день.
Враховуючи упередженість джерела, то може є, а може й немає. Без подробиць - це просто вкид.
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klug
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