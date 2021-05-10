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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:43

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?


Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.

Всі, та не всі Мегабанк
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 00:10

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:jay2004 ,а не знаете 1% на все траты распространяется на оплату услуг на Укрпоште?


Сам не пользуюсь, но декларируют что на ВСЕ траты - 1% кешбека.


комуналь и мобилы в "все" не входят, может и еще что не входит, так что галимый маркетинг (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 12:08

Re: Мегабанк

Скажу одно, деньги проводят на третий день, да по Закону, но всё же сейчас никто три дня не проводит платёж. Явно с ликвидностью есть проблемы.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:28

Re: Мегабанк

спасиьбо форуму, написал заяву на отмену пролонгации
пссмотрим как отменят
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 07:25

  vadymbanker написав:Скажу одно, деньги проводят на третий день, да по Закону, но всё же сейчас никто три дня не проводит платёж. Явно с ликвидностью есть проблемы.

...или с рабочими руками :D (принтеры еще грохочут в отд-нии :mrgreen: )
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:01

  vadymbanker написав:Скажу одно, деньги проводят на третий день....

А можно с этого места чуть подробнее?
4x4
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:43

  4x4 написав:
  vadymbanker написав:Скажу одно, деньги проводят на третий день....

А можно с этого места чуть подробнее?

viewtopic.php?p=4770602#p4770602
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 23:14

Re: Мегабанк

klug написав:
  4x4 написав:
  vadymbanker написав:Скажу одно, деньги проводят на третий день....

А можно с этого места чуть подробнее?

viewtopic.php?p=4770602#p4770602
Факт есть фактом. Платежи проводят на третий день.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 02:58

  vadymbanker написав:
klug написав:
  4x4 написав:А можно с этого места чуть подробнее?

viewtopic.php?p=4770602#p4770602
Факт есть фактом. Платежи проводят на третий день.

Враховуючи упередженість джерела, то може є, а може й немає. Без подробиць - це просто вкид.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:51

Re: Мегабанк

  MASolomko написав:Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.

  MASolomko написав:Что лучше докупить через приложение todobank до требуемого номинала... или остатки, которые не получится забрать в валюте, стоит забрать в гривне?
Через приложение todobank пополнить валютную megabank не получилось (с карты донора идёт списание и затем возврат).
Другие способы не пробовал так как в отделении сообщили об отсутствии мелких купюр.

Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
MASolomko
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