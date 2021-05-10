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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:33

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.

  MASolomko написав:Что лучше докупить через приложение todobank до требуемого номинала... или остатки, которые не получится забрать в валюте, стоит забрать в гривне?
Через приложение todobank пополнить валютную megabank не получилось (с карты донора идёт списание и затем возврат).
Другие способы не пробовал так как в отделении сообщили об отсутствии мелких купюр.

Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?

А тікати звідси куди, хіба в КІБ, поки там купони на відсотки дають?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:37

Re: Мегабанк

  MASolomko написав:Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
Все правильно. За исключением одного момента - у операциониста вам таки нужно будет взять не ордеН а ордеР :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:18

Re: Мегабанк

Отделение без каких-либо выдало депозит. Даже купюры в 5 €, что позволило докупить. ) Подготовились.

Перед праздниками звонили и интересовались: буду ли забирать.

ps Flamingo, спасибо за исправление :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:57

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.


вам повзело
а на мне, похоже, решили сделать план... хорошо, учёный уже

у меня теперь банчик в списке снизу после приватомоновской шоблы, жаль... "туду" продукт неплохой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:06

http://finbalance.com.ua/news/protsentni-vitrati-mehabanku-perevishchili-protsentni-dokhodi
Хмари згущуються над банкою.
Квесторе_поверніться
 
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