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Мегабанк
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:33
MASolomko написав: MASolomko написав:
Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.
MASolomko написав:
Что лучше докупить через приложение todobank до требуемого номинала... или остатки, которые не получится забрать в валюте, стоит забрать в гривне?
Через приложение todobank пополнить валютную megabank не получилось (с карты донора идёт списание и затем возврат).
Другие способы не пробовал так как в отделении сообщили об отсутствии мелких купюр.
Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
А тікати звідси куди, хіба в КІБ, поки там купони на відсотки дають?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:37
MASolomko написав:
Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
Все правильно. За исключением одного момента - у операциониста вам таки нужно будет взять не ордеН
а ордеР
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:18
Отделение без каких-либо выдало депозит. Даже купюры в 5 €, что позволило докупить. ) Подготовились.
Перед праздниками звонили и интересовались: буду ли забирать.
ps Flamingo, спасибо за исправление
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:57
MASolomko написав: MASolomko написав:
Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.
вам повзело
а на мне, похоже, решили сделать план... хорошо, учёный уже
у меня теперь банчик в списке снизу после приватомоновской шоблы, жаль... "туду" продукт неплохой
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