Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:33
MASolomko написав: MASolomko написав:
Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.
MASolomko написав:
Что лучше докупить через приложение todobank до требуемого номинала... или остатки, которые не получится забрать в валюте, стоит забрать в гривне?
Через приложение todobank пополнить валютную megabank не получилось (с карты донора идёт списание и затем возврат).
Другие способы не пробовал так как в отделении сообщили об отсутствии мелких купюр.
Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
А тікати звідси куди, хіба в КІБ, поки там купони на відсотки дають?
kreuz
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:37
MASolomko написав:
Если я буду забирать валютную деньгу с карточного счёта, то у менеджера получаю мемориальный орден и затем в кассу?
Все правильно. За исключением одного момента - у операциониста вам таки нужно будет взять не орде
Н
а орде
Р
Flamingo
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:18
Отделение без каких-либо выдало депозит. Даже купюры в 5 €, что позволило докупить. ) Подготовились.
Перед праздниками звонили и интересовались: буду ли забирать.
ps Flamingo, спасибо за исправление
MASolomko
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:57
MASolomko написав: MASolomko написав:
Валютный депозит завершается 10 мая (нерабочий день). Проценты перечисляются на текущий счёт платёжной карты тарифного пакета "Депозитный", туда же должно упасть и тело депозита.
Сегодня утром успешно зачислили % по депозиту и само тело депозита.
вам повзело
а на мне, похоже, решили сделать план... хорошо, учёный уже
у меня теперь банчик в списке снизу после приватомоновской шоблы, жаль... "туду" продукт неплохой
cohan
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:06
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:14
Це натяк, що банк в якості заохочення має надавати парасольку?
Investor_K
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Додано: Вів 11 тра, 2021 22:47
Нажаль...
asti
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Додано: Вів 11 тра, 2021 23:05
С чего бы? Ничего особо тревожного в статье вроде бы нет.
Tegularius
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:22
Банк что то очень стремный, читал в начале года что его пытались купить, или я путаю его с другим банком уже не помню.
Вот решил спросить есть смысл нести сюда на пол года валюту или лучше поискать спокойные места чем этот банк и чуть с меньшим процентом ?
tenet
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:34
tenet написав:
Банк что то очень стремный, читал в начале года что его пытались купить, или я путаю его с другим банком уже не помню.
Вот решил спросить есть смысл нести сюда на пол года валюту или лучше поискать спокойные места чем этот банк и чуть с меньшим процентом ?
по тому как мне отдавали фонд на год, сделал вывод что проблемы в банке есть
cohan
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