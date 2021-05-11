cohan написав:
по тому как мне отдавали фонд на год, сделал вывод что проблемы в банке есть
Спасибо за информацию, а то процент не плохой но возвращать свои деньги через фонд не хотелось бы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:47
Спасибо за информацию, а то процент не плохой но возвращать свои деньги через фонд не хотелось бы
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:07
Це моя субєктивна оцінка...що не обмежує свободу інших...не заносив би сюди більше Фонда.
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