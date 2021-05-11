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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 383384385386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:47

  cohan написав:
  tenet написав:Банк что то очень стремный, читал в начале года что его пытались купить, или я путаю его с другим банком уже не помню.
Вот решил спросить есть смысл нести сюда на пол года валюту или лучше поискать спокойные места чем этот банк и чуть с меньшим процентом ?


по тому как мне отдавали фонд на год, сделал вывод что проблемы в банке есть

Спасибо за информацию, а то процент не плохой но возвращать свои деньги через фонд не хотелось бы
tenet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:07

  Tegularius написав:
  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/protsentni-vitrati-mehabanku-perevishchili-protsentni-dokhodi
Хмари згущуються над банкою.

С чего бы? Ничего особо тревожного в статье вроде бы нет.

Це моя субєктивна оцінка...що не обмежує свободу інших...не заносив би сюди більше Фонда.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 383384385386
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