Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:21
Banki написав:
Товариші потрібна допомога,
Чи віроно Кал банку говоре що щоб порахувався пільговий період по КК то потрібно в кінці міс. загасити всю заборгованість по картці, для прикладу на карті 50 кред ліму в березні використав 100 грн , а в квітні 49900 грн, кал наполяга що вже в цьому ж квітні потрібно загасити 50тис ліміту , це правда?
Нет, в апреле (до 29.04) нужно было гасить только расходы по проводкам за 26.02-30.03.
В мае (до 28.05) нужно гасить расходы по проводкам за 31.03-29.04.
Bosstone
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Додано: Суб 15 тра, 2021 05:51
velvet написав: kreuz написав: wolt450 написав:
Тягнув скретч-карти до доларового депо
одна 0.1%, друга 1.5%. 4% на рік, не тільки мєлюзга плаває
Поповнювані депо зі скретч-картами відкривають? Бо в КІБ тільки непоповнювані...
https://www.megabank.ua/news/may_percentage
Є надія на продовження акції, бо у відділенні (-ях?) скретч-карток лишилося багато. Кажуть, у вівторок буде зрозуміло...
На поповнення депо анлім чи який тут наразі ліміт поповнення по сумі чи строку?
kreuz
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:39
kreuz написав:
Є надія на продовження акції, бо у відділенні (-ях?) скретч-карток лишилося багато. Кажуть, у вівторок буде зрозуміло...
На поповнення депо анлім чи який тут наразі ліміт поповнення по сумі чи строку?
Справдилася надія, продовжили акцію до 31 травня:
https://www.megabank.ua/news/may_percentage2
Тому прошу, хто відкривав поповнювані вклади, підкажіть умови поповнення, будь ласка.
kreuz
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Додано: Вів 18 тра, 2021 13:50
Мінімальну суму поповнення на сайті пишуть 500 грн/50 у.о., а от чи є максимальна? Бо в червні хочеться перекласти зі спливаючого депо на цей...
kreuz
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