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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:21

  Banki написав:Товариші потрібна допомога,
Чи віроно Кал банку говоре що щоб порахувався пільговий період по КК то потрібно в кінці міс. загасити всю заборгованість по картці, для прикладу на карті 50 кред ліму в березні використав 100 грн , а в квітні 49900 грн, кал наполяга що вже в цьому ж квітні потрібно загасити 50тис ліміту , це правда?

Нет, в апреле (до 29.04) нужно было гасить только расходы по проводкам за 26.02-30.03.
В мае (до 28.05) нужно гасить расходы по проводкам за 31.03-29.04.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 05:51

  velvet написав:
  kreuz написав:
  wolt450 написав:Тягнув скретч-карти до доларового депо
одна 0.1%, друга 1.5%. 4% на рік, не тільки мєлюзга плаває

Поповнювані депо зі скретч-картами відкривають? Бо в КІБ тільки непоповнювані...

https://www.megabank.ua/news/may_percentage

Є надія на продовження акції, бо у відділенні (-ях?) скретч-карток лишилося багато. Кажуть, у вівторок буде зрозуміло...

На поповнення депо анлім чи який тут наразі ліміт поповнення по сумі чи строку?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:39

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Поповнювані депо зі скретч-картами відкривають? Бо в КІБ тільки непоповнювані...

https://www.megabank.ua/news/may_percentage

Є надія на продовження акції, бо у відділенні (-ях?) скретч-карток лишилося багато. Кажуть, у вівторок буде зрозуміло...

На поповнення депо анлім чи який тут наразі ліміт поповнення по сумі чи строку?

Справдилася надія, продовжили акцію до 31 травня: https://www.megabank.ua/news/may_percentage2

Тому прошу, хто відкривав поповнювані вклади, підкажіть умови поповнення, будь ласка.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:50

Re: Мегабанк

Мінімальну суму поповнення на сайті пишуть 500 грн/50 у.о., а от чи є максимальна? Бо в червні хочеться перекласти зі спливаючого депо на цей...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:00

  kreuz написав:Мінімальну суму поповнення на сайті пишуть 500 грн/50 у.о., а от чи є максимальна? Бо в червні хочеться перекласти зі спливаючого депо на цей...

будь-яка
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:57

  kreuz написав:Мінімальну суму поповнення на сайті пишуть 500 грн/50 у.о., а от чи є максимальна? Бо в червні хочеться перекласти зі спливаючого депо на цей...

Максимальної немає, але банка залишає за собою право без попередження відмовити у поповненні депо. Такі прецеденти були уже кілька разів, коли банка вирішувала, що умови залучення їй більш не вигідні. Варто уточнити, що це відбувається не індивідуально, а загалом для усіх депо, що відкрити де повної дати або за певною ставкою.
klug
 
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