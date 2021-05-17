Banki написав:Товариші потрібна допомога, Чи віроно Кал банку говоре що щоб порахувався пільговий період по КК то потрібно в кінці міс. загасити всю заборгованість по картці, для прикладу на карті 50 кред ліму в березні використав 100 грн , а в квітні 49900 грн, кал наполяга що вже в цьому ж квітні потрібно загасити 50тис ліміту , це правда?
Нет, в апреле (до 29.04) нужно было гасить только расходы по проводкам за 26.02-30.03. В мае (до 28.05) нужно гасить расходы по проводкам за 31.03-29.04.
kreuz написав:Мінімальну суму поповнення на сайті пишуть 500 грн/50 у.о., а от чи є максимальна? Бо в червні хочеться перекласти зі спливаючого депо на цей...
Максимальної немає, але банка залишає за собою право без попередження відмовити у поповненні депо. Такі прецеденти були уже кілька разів, коли банка вирішувала, що умови залучення їй більш не вигідні. Варто уточнити, що це відбувається не індивідуально, а загалом для усіх депо, що відкрити де повної дати або за певною ставкою.