https://news.finance.ua/ru/news/-/49423 ... o-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:20
Re: Мегабанк
https://news.finance.ua/ru/news/-/49423 ... o-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:27
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