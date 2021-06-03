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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:20
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cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:27
cohan написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.
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klug
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:36
klug написав: cohan написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.
открывается не во всех браузерахhttps://www.megabank.ua/articles/corpor ... ission.pdf
там аннулированы старые
думаю просто перевыпуски а не довыпуск решили сделать
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cohan
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