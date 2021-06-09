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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:20

Re: Мегабанк

https://news.finance.ua/ru/news/-/49423 ... o-kapitala

рещил, что еще поживет (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:27

  cohan написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala

рещил, что еще поживет (с)

Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:36

  klug написав:
  cohan написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala

рещил, что еще поживет (с)

Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.


открывается не во всех браузерах
https://www.megabank.ua/articles/corpor ... ission.pdf
там аннулированы старые

думаю просто перевыпуски а не довыпуск решили сделать
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:59

  cohan написав:открывается не во всех браузерах

Цікаво, що за браузери вміють відкривати посилання, що повертають 404:
https://i.imgur.com/D4nd6YZ.png
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:13

  klug написав:
  cohan написав:открывается не во всех браузерах

Цікаво, що за браузери вміють відкривати посилання, що повертають 404:
https://i.imgur.com/D4nd6YZ.png


а так?
https://bit.ly/3g99K8i

там какая-то шняга с обработкой pdf браузером, Хром типа не, а Иридиум да, или наоборот, у меня куча браузеров, не помню в каком с неоткрыванем столкнулся
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 20:22

  cohan написав:не помню в каком с неоткрыванем столкнулся

У вас фальшиві спогади.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:36

  klug написав:
  cohan написав:не помню в каком с неоткрыванем столкнулся

У вас фальшиві спогади.


велике ЦАБЕ :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:15

Добрий день, щойно ставив це питання на гілці Ощаду, але мене також цікавить як тарифікує ДСС тодобанк,

Як тарифікують тут Uber і Bolt? У тарифах - 1% за конвертацію
Dimaa
 
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  #<1 ... 385386387388
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