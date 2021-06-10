Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:20
cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:27
cohan написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.
klug
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:36
klug написав: cohan написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/494231/megabank-zavershil-uvelichenie-ustavnogo-kapitala
рещил, что еще поживет (с)
Статутний капітал після емісії дорівнює розміру емісії, а до того він 0 був чи що? PDF з деталями не відкривається.
открывается не во всех браузерах
https://www.megabank.ua/articles/corpor ... ission.pdf
там аннулированы старые
думаю просто перевыпуски а не довыпуск решили сделать
cohan
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:59
cohan написав:
открывается не во всех браузерах
Цікаво, що за браузери вміють відкривати посилання, що повертають 404:
https://i.imgur.com/D4nd6YZ.png
klug
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 17:13
klug написав: cohan написав:
открывается не во всех браузерах
Цікаво, що за браузери вміють відкривати посилання, що повертають 404:
https://i.imgur.com/D4nd6YZ.png
а так?
https://bit.ly/3g99K8i
там какая-то шняга с обработкой pdf браузером, Хром типа не, а Иридиум да, или наоборот, у меня куча браузеров, не помню в каком с неоткрыванем столкнулся
cohan
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 20:22
cohan написав:
не помню в каком с неоткрыванем столкнулся
У вас фальшиві спогади.
klug
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Додано: Суб 05 чер, 2021 21:36
klug написав: cohan написав:
не помню в каком с неоткрыванем столкнулся
У вас фальшиві спогади.
велике ЦАБЕ
greenozon
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Додано: Чет 10 чер, 2021 18:15
Добрий день, щойно ставив це питання на гілці Ощаду, але мене також цікавить як тарифікує ДСС тодобанк,
Як тарифікують тут Uber і Bolt? У тарифах - 1% за конвертацію
Dimaa
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:25
Dimaa написав:
Добрий день, щойно ставив це питання на гілці Ощаду, але мене також цікавить як тарифікує ДСС тодобанк,
Як тарифікують тут Uber і Bolt? У тарифах - 1% за конвертацію
Не має сенсу бігати по різних гілках з цим соц. опитуванням. Є лише одна банка котобанка, яка списує DCC 1:1 і то лише на сумах до 80 ойро. Решта карають у межах своєї винахідливості: хтось комісією, хтось курсом.
klug
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:40
klug написав: Dimaa написав:
Добрий день, щойно ставив це питання на гілці Ощаду, але мене також цікавить як тарифікує ДСС тодобанк,
Як тарифікують тут Uber і Bolt? У тарифах - 1% за конвертацію
Не має сенсу бігати по різних гілках з цим соц. опитуванням. Є лише одна банка котобанка, яка списує DCC 1:1 і то лише на сумах до 80 ойро. Решта карають у межах своєї винахідливості: хтось комісією, хтось курсом.
Уебр/Болт нормально еще УкрСиб списывает, цифра в выписке равна цифре в квитанции, и никаких доп трат на копийкЫ за DCC/конверт
cohan
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