Сам Укрсиб прямо це заперечує
Оскільки розрахунки між банком і платіжною системою відбуваються в USD, сума в UAH, розрахована за курсом банку-еквайра, конвертується в USD за курсом платіжної системи.
Далі сума в USD конвертується в валюту рахунку клієнта за курсом UKRSIBBANK. Отримана сума блокується на рахунку клієнта в момент здійснення операції. При списанні коштів з рахунку сума в USD, яку платіжна система виставила до списання з рахунку клієнта (за своїм курсом на день обробки транзакції), конвертується в валюту рахунку клієнта за курсом UKRSIBBANK та списується з рахунку.
Фактично відбувається декілька етапів конвертації. Це спричиняє суттєву різницю між сумою операції, що відображається в банкоматі, касі чи в інтернет-магазині, та фактичною сумою блокування та подальшого списання з рахунку.