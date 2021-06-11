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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 01:29

  cohan написав:Уебр/Болт нормально еще УкрСиб списывает, цифра в выписке равна цифре в квитанции, и никаких доп трат на копийкЫ за DCC/конверт

Сам Укрсиб прямо це заперечує https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/exchange/
Оскільки розрахунки між банком і платіжною системою відбуваються в USD, сума в UAH, розрахована за курсом банку-еквайра, конвертується в USD за курсом платіжної системи.

Далі сума в USD конвертується в валюту рахунку клієнта за курсом UKRSIBBANK. Отримана сума блокується на рахунку клієнта в момент здійснення операції. При списанні коштів з рахунку сума в USD, яку платіжна система виставила до списання з рахунку клієнта (за своїм курсом на день обробки транзакції), конвертується в валюту рахунку клієнта за курсом UKRSIBBANK та списується з рахунку.

Фактично відбувається декілька етапів конвертації. Це спричиняє суттєву різницю між сумою операції, що відображається в банкоматі, касі чи в інтернет-магазині, та фактичною сумою блокування та подальшого списання з рахунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:41

  cohan написав:Уебр/Болт нормально еще УкрСиб списывает, цифра в выписке равна цифре в квитанции, и никаких доп трат на копийкЫ за DCC/конверт


А вы проверяли эту сумму в квитанции уже после проведения по счету?
Мне как то поездка в Bolt за 54 грн стоила итого 60. Как бы 6 грн небольшая сумма, но по факту это более 10%.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:44

Ещё Аваль списывал DCC без "доп. наценок". Но это давно было, может уже поменяли, нужно проверить актуальность
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:00

  Aps написав:
  cohan написав:Уебр/Болт нормально еще УкрСиб списывает, цифра в выписке равна цифре в квитанции, и никаких доп трат на копийкЫ за DCC/конверт


А вы проверяли эту сумму в квитанции уже после проведения по счету?
Мне как то поездка в Bolt за 54 грн стоила итого 60. Как бы 6 грн небольшая сумма, но по факту это более 10%.


да, чудес нет
в истории операций в додатке суммы с болт выпиской совпадают,
в выпике по карте сумма в колоне "сумма в валюте счета" больше, я ошибался
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:49

Гідний послідовник ukrprom2014
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:53

Спеціально порівняв квитанції за Bolt i Uber із виписками. Банк Власний Рахунок і АБанк тарифікували без ДСС, тобто жодних націнок. Ще чекаю щоб пройшла трансакція на Авалі, щоб зрозуміти як у них
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:59

  Dimaa написав:Спеціально порівняв квитанції за Bolt i Uber із виписками. Банк Власний Рахунок і АБанк тарифікували без ДСС, тобто жодних націнок. Ще чекаю щоб пройшла трансакція на Авалі, щоб зрозуміти як у них

А у аваля разве есть годный изюм на такси? Или это интерес ради самого интереса?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:27

  Flamingo написав:
  Dimaa написав:Спеціально порівняв квитанції за Bolt i Uber із виписками. Банк Власний Рахунок і АБанк тарифікували без ДСС, тобто жодних націнок. Ще чекаю щоб пройшла трансакція на Авалі, щоб зрозуміти як у них

А у аваля разве есть годный изюм на такси? Или это интерес ради самого интереса?


бывает, хоть и редко, что такси ни по одной карте нет в этом месяце или исчерпано, тогда пригодится и 0,5+ от Аваля )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:38

  Flamingo написав:
  Dimaa написав:Спеціально порівняв квитанції за Bolt i Uber із виписками. Банк Власний Рахунок і АБанк тарифікували без ДСС, тобто жодних націнок. Ще чекаю щоб пройшла трансакція на Авалі, щоб зрозуміти як у них

А у аваля разве есть годный изюм на такси? Или это интерес ради самого интереса?


Bolt самокати 15% по картці віза, а в мене візи з кредиток тільки Моно, тудубанк, ощад more, ну і ще є райфкартка+
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:21

  cohan написав:бывает, хоть и редко, что такси ни по одной карте нет в этом месяце или исчерпано, тогда пригодится и 0,5+ от Аваля )

Самый очевидный вариант - Идея - для вас не вариант?
Vorlon
 
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