pharus написав:Горячка todo, как и у других банок, выдает разные мнения по регламенту начисления % - сначала говорили, что как у Моно - хоть в выходные пополняй и со следующего дня уже % идут, а потом озвучили, что сегодня был опердень до 16:00 и все пополняхи после этого часа уже проведутся вторником, выходные выпадают в начислении процентов.
Как на самом деле? Где найти регламент? На сайте банка не нашел, ткните плз в ссылку, если плохо смотрел
боюсь что нигде, я вообще к p2p отношусь прохладно и целюсь что на третий день будет и хорошо, туду не для процентов