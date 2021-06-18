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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:33
pharus написав:
Горячка todo, как и у других банок, выдает разные мнения по регламенту начисления % - сначала говорили, что как у Моно - хоть в выходные пополняй и со следующего дня уже % идут, а потом озвучили, что сегодня был опердень до 16:00 и все пополняхи после этого часа уже проведутся вторником, выходные выпадают в начислении процентов.
Как на самом деле? Где найти регламент? На сайте банка не нашел, ткните плз в ссылку, если плохо смотрел
боюсь что нигде, я вообще к p2p отношусь прохладно и целюсь что на третий день будет и хорошо, туду не для процентов
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:19
pharus
Ви просто не ляканий, тому граєтеся усілякими р2р. Тут класична банка, а не котомоно, тому, найімовірніше проведеться уже аж після вихідних. У налаштуваннях картки можна вислати виписку на мило, та видно стан операції. Десь до 18-ї СЕПи заходять спокійно, якщо пізніше, то бувають варіанти: можуть одразу зайти, або на наступний день попереднім числом, або вже наступним днем - тут не вгадаєш. Тому, найкращий шлях сюди заходити - СЕПом у робочий час.
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