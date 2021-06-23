RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:33

  pharus написав:Горячка todo, как и у других банок, выдает разные мнения по регламенту начисления % - сначала говорили, что как у Моно - хоть в выходные пополняй и со следующего дня уже % идут, а потом озвучили, что сегодня был опердень до 16:00 и все пополняхи после этого часа уже проведутся вторником, выходные выпадают в начислении процентов.

Как на самом деле? Где найти регламент? На сайте банка не нашел, ткните плз в ссылку, если плохо смотрел


боюсь что нигде, я вообще к p2p отношусь прохладно и целюсь что на третий день будет и хорошо, туду не для процентов
cohan
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:19

pharus
Ви просто не ляканий, тому граєтеся усілякими р2р. Тут класична банка, а не котомоно, тому, найімовірніше проведеться уже аж після вихідних. У налаштуваннях картки можна вислати виписку на мило, та видно стан операції. Десь до 18-ї СЕПи заходять спокійно, якщо пізніше, то бувають варіанти: можуть одразу зайти, або на наступний день попереднім числом, або вже наступним днем - тут не вгадаєш. Тому, найкращий шлях сюди заходити - СЕПом у робочий час.
klug
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 18.08.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:49

Графік СЕП-ів від колеги
viewtopic.php?p=5243093#p5243093
greenozon
 
Повідомлень: 11493
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:26

Скиньте рефералку на тодобанк, у кого есть. Карту выдают в отделениях мегабанка? Просто планирую депозит открыть тут а написано, что надо карту тодо для этого.
vovareuckij
 
Повідомлень: 195
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:46

  vovareuckij написав:Скиньте рефералку на тодобанк, у кого есть. Карту выдают в отделениях мегабанка? Просто планирую депозит открыть тут а написано, что надо карту тодо для этого.

1. Установи приложение по ссылке https://todobank.page.link/vZnP и закажи карту
2. Активируй и добавь карту в приложение
3. Мы получим по 50 грн. каждый
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14782
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8029 раз.
Подякували: 3896 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 389390391392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33025)
23.06.2021 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.