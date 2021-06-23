pharus написав:Горячка todo, как и у других банок, выдает разные мнения по регламенту начисления % - сначала говорили, что как у Моно - хоть в выходные пополняй и со следующего дня уже % идут, а потом озвучили, что сегодня был опердень до 16:00 и все пополняхи после этого часа уже проведутся вторником, выходные выпадают в начислении процентов.
Как на самом деле? Где найти регламент? На сайте банка не нашел, ткните плз в ссылку, если плохо смотрел
боюсь что нигде, я вообще к p2p отношусь прохладно и целюсь что на третий день будет и хорошо, туду не для процентов
pharus Ви просто не ляканий, тому граєтеся усілякими р2р. Тут класична банка, а не котомоно, тому, найімовірніше проведеться уже аж після вихідних. У налаштуваннях картки можна вислати виписку на мило, та видно стан операції. Десь до 18-ї СЕПи заходять спокійно, якщо пізніше, то бувають варіанти: можуть одразу зайти, або на наступний день попереднім числом, або вже наступним днем - тут не вгадаєш. Тому, найкращий шлях сюди заходити - СЕПом у робочий час.