pharus написав:Горячка todo, как и у других банок, выдает разные мнения по регламенту начисления % - сначала говорили, что как у Моно - хоть в выходные пополняй и со следующего дня уже % идут, а потом озвучили, что сегодня был опердень до 16:00 и все пополняхи после этого часа уже проведутся вторником, выходные выпадают в начислении процентов.
Как на самом деле? Где найти регламент? На сайте банка не нашел, ткните плз в ссылку, если плохо смотрел
боюсь что нигде, я вообще к p2p отношусь прохладно и целюсь что на третий день будет и хорошо, туду не для процентов
pharus Ви просто не ляканий, тому граєтеся усілякими р2р. Тут класична банка, а не котомоно, тому, найімовірніше проведеться уже аж після вихідних. У налаштуваннях картки можна вислати виписку на мило, та видно стан операції. Десь до 18-ї СЕПи заходять спокійно, якщо пізніше, то бувають варіанти: можуть одразу зайти, або на наступний день попереднім числом, або вже наступним днем - тут не вгадаєш. Тому, найкращий шлях сюди заходити - СЕПом у робочий час.
Goodman написав:jay2004 Давайте Я вам долг отдам. Планирую зайти в енту банку. Не успел на Минфине заявку подать, как тут звонок ПРЯМО С МЕГИ. Когда будете? 3,14159..... , будь осторожен, следи за собой.
я сегодня переоформлял депо в банчике рядом - СМСка от Меги пришла ) Совпадение?
cohan Просто никогда такого не бы ло, сколько на Минфине оформлял, банки никогда не были в курсе этого. А тут как - рояль в кустах , приехали здрасти. Сиди блд и думай .... чы не перестринуть "активисты" по пути в банк. А я еще и спросил , можно около банка машину запарковать - нет , только с нарушением. Паркуйте напротив , потом через дорогу перейдете. Чё то мне подумалось, что хрен мне нужно там парковаться и дорогу переходить. Вот и не верь потом в теории заговора.