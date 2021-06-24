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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:22

  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:49

  klug написав:
  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?


ага, на валютный
или на акционный без пополнения :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 2054
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  #<1 ... 390391392393
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