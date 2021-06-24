|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:22
jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5833
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:49
klug написав: jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
ага, на валютный
или на акционный без пополнения
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, Flamingo
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор