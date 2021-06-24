Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:22
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:49
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:16
За легендою пан купує квартири з кишмишем, може і така магія йому під силу.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44
Re: Мегабанк
а как еще в МЕГУ нести?
по Минфину нужно бить новим клиентом , ТОДО откроют только при откритии депозита.
Можно с карточкой под банк прийти - приятний бонус - банкомет МЕГИ видает по 8000 зп раз (в кассете 200тки) .
Приятно , но не долго - банкомат заклинило, в мужика после меня списало деньги и персонал нулевой. Микаю и пикают и не знают че там делать. Совок.
PS Вклад откривал и ТОДО получал АЖ ПОЛТОРА ЧАСА.
Хорошо, что ТОДО заказал накануне через додаток , а то би и день просидел там парясь. Совок в квадрате.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:08
Goodman Как Минфин бонус посчитал - 10 мес 11% + 1% от минфина
Итого (10/12) *1 = явно не 1 , а меньше. Такие вот заманухи.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:39
Моня и А-банка приучила, но я только с гришой дружу. Зеленые не водятся, и депо без пополнения - моветон, однако.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:43
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