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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:22

  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:49

  klug написав:
  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?


ага, на валютный
или на акционный без пополнения :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:16

  cohan написав:
  klug написав:
  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?


ага, на валютный
или на акционный без пополнения :mrgreen: :mrgreen:

За легендою пан купує квартири з кишмишем, може і така магія йому під силу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44

Re: Мегабанк

  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

а как еще в МЕГУ нести?
по Минфину нужно бить новим клиентом , ТОДО откроют только при откритии депозита.
Можно с карточкой под банк прийти - приятний бонус - банкомет МЕГИ видает по 8000 зп раз (в кассете 200тки) .
Приятно , но не долго - банкомат заклинило, в мужика после меня списало деньги и персонал нулевой. Микаю и пикают и не знают че там делать. Совок.
PS Вклад откривал и ТОДО получал АЖ ПОЛТОРА ЧАСА.
Хорошо, что ТОДО заказал накануне через додаток , а то би и день просидел там парясь. Совок в квадрате.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:08

Goodman Как Минфин бонус посчитал - 10 мес 11% + 1% от минфина
Итого (10/12) *1 = явно не 1 , а меньше. Такие вот заманухи.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:39

  cohan написав:
  klug написав:
  jay2004 написав:А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??

Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?


ага, на валютный
или на акционный без пополнения :mrgreen: :mrgreen:


Моня и А-банка приучила, но я только с гришой дружу. Зеленые не водятся, и депо без пополнения - моветон, однако.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:43

  klug написав:За легендою пан купує квартири з кишмишем, може і така магія йому під силу.


Є реальний кейс - і допоможу перетворити легенду в дійсність :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:34

Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04

Re: Мегабанк

  Goodman написав:ТОДО откроют только при откритии депозита.

Был в отделении недели 3 тому назад. Был по другим делам, но там лежала рекламка TODO, заодно и ею поинтересовался. Спросил о депозите для оформления этой карты, а мне говорят, что уже депозит не нужен, если хотите, можем сейчас оформить карту. У меня особо времени не было, да и карта не сильно нужна, поэтому отказался.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:43

ingtrans Да, для открытия туду карты депозит не нужен.
Bosstone
 
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